У Німеччині знайшли мертвими українку та її маленьку доньку

У Дорстені на заході Німеччини у неділю знайшли мертвими 32-річну українку та її маленьку доньку. Як зазначили в поліції, в обох виявили ознаки насильницької смерті.

Згодом до правоохоронців органів, які працювали на місці виявлення тіл, звернувся 16-річний хлопець й заявив про свою причетність до злочину.

Підлітка затримали, виявилося, що він також з України і також проживає у місті. У понеділок його мали допитати слідчі, він проходить у справі як підозрюваний.

DW українською