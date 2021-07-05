Біля міськради Вишгорода чоловік з мечем стріляв з пістолета (фото)

Сьогодні, 05 червня, у місті Вишгород, перед адміністративною будівлею чоловік здійснив постріли із предмету схожого на зброю. Крім того, правопорушник при собі мав саморобну холодну зброю у вигляді короткого меча.

На місці події працює слідчо-оперативна група, предмет схожий на зброю та меч вилучено. Чоловіка затримано. Встановлюються всі обставини події.

За даним фактом поліція Вишгородського районного управління поліції відкрила кримінальне провадження за ч.4 ст 296 Кримінального кодексу України.

В подальшому поліція надасть правову оцінку кожному з учасників події.

Правоохоронці не допустять можливих проявів порушення закону з будь-чиєї сторони на території Вишгородського району.

Поліція Київської області