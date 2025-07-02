Біля Житомира вибухнула АЗС (відео)

На місце оперативно виїхали всі екстрені служби.

2 липня на трасі Житомир-Київ за кільцевою дорогою стався вибух на АЗС.

Про це повідомила Житомирська міська рада.

«Причини інциденту наразі встановлюються. На місце оперативно виїхали всі екстрені служби. Просимо зберігати спокій», – ідеться в повідомленні пресслужби.

Глибочицький сільський голова Сергій Сокальський повідомив, що вибух стався у селі Березина на виробничому складі одного з промислових підприємств, передає «Суспільне».

За словами Сокальського, пошкоджені житлові приватні будинки, лінії електромереж. Також є інформація про травмованих. // LB.ua