Бив та катував. На Тернопільщині затримали чоловіка, який вбив свою дружину

Сварка та алкоголь одна з причин смерті жительки Кременеччини. Її понівечене тіло у власному помешканні виявила сусідка. Вона одразу викликала поліцію.

При попередньому огляді на тілі жінки судово-медичний експерт виявив численні синці та садна, а також термічні опіки, отримані в результаті високої температури.

На момент катування потерпіла була живою. Проте причина смерті п’ятдесятип’ятирічної жертви — удушення.

Проведеними слідчо-оперативними заходами правоохоронці встановили особу підозрюваного. Це — чоловік загиблої. Він у скоєному не зізнається, але докази свідчать про його причетність.

Чоловіка затримали згідно статті 208 КПК. Йому оголосили підозру за статтею 115 ККУ — умисне вбивство. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. // Вартові еспресо