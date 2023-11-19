«Бізнесмен» намагався дати хабаря військовому командуванню за вилов біоресурсів у забороненій зоні

Керівника приватної компанії викрили на спробі дати хабаря в розмірі 200 тисяч гривень командувачу Оперативно-стратегічного угруповання військ “Одеса” для отримання дозволу на вилов біоресурсів у забороненій прикордонній зоні.

Про це повідомляє: Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

“За процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ спільно з Департаментом військової контррозвідки СБУ викрили громадянина на наданні командувачу ОСУВ “Одеса” 200 тис. грн неправомірної вигоди.

Ці кошти передавались від керівника приватної компанії за видачу окремого розпорядження для отримання дозволу на вилов біоресурсів у забороненій прикордонній зоні.

Попередня кваліфікація дій особи: ч. 3 ст. 369 КК України. Тривають першочергові слідчі дії”. // УП