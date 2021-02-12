Благодаря «гуманному» суду юный убийца подростка скоро выйдет на свободу

Юный преступник из Закарпатья, признанный виновным в зверском убийстве одноклассника, уже 24 марта сможет выйти на свободу. Юноше смягчили приговор. Львовский апелляционный суд скостил шесть месяцев заключения из трех с половиной лет, назначенных убийце.

Об этом сообщает Mukachevo.net.

Убийство было совершено в марте 2018 года в селе Нижняя Апша в Закарпатье. 15-летнему Василию нанесли 27 ударов ножом, в основном в шею, и школьник скончался от полученных травм. Подозреваемого вскоре задержали. Это был одноклассник убитого, 14-летний местный житель.

Следствие и суд тянулись долго. Жители села всячески сопротивлялись попыткам отпустить подозреваемого из-под стражи. Протестующие селяне перекрывали крупные трассы на Закарпатье, требуя справедливого расследования.

Суд в Мукачево признал подростка виновным в умышленном убийстве, но приговор вынес неожиданно мягкий: 3 года и 6 месяцев тюрьмы, а также выплатить 1,5 млн гривен потерпевшей семье.

Защитник подсудимого подал апелляцию и потребовал дополнительно смягчить приговор. Оспорила приговор и прокуратура. Обвинители потребовали 15 лет лишения свободы.

После нового решения Львовского суда потерпевшие будут жаловаться в Верховный Суд, но уже сейчас признают, что эта процедура длительная. После того, как осужденного освободят, он может просто исчезнуть из поля зрения правоохранителей. Пока нет решения, чтобы удерживать под стражей заключенного после 24 марта 2021 года. // Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»