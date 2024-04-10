Брали участь в організації псевдореферендуму на Луганщині ‒ судитимуть п’ятьох місцевих жителів, серед яких «депутатка народної ради лнр»

Прокурори органів прокуратури Луганської області скерували до суду обвинувальні акти стосовно п’ятьох мешканців регіону.

Їм інкриміновано посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та колабораційну діяльність (ч. 2 ст. 110, ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Розслідуванням встановлено, що обвинувачені ‒ мешканці Кадіївки, Новопскова, Антрацита та Алчевська.

Одна з фігуранток ‒ підприємиця, яка у 2014 році почала співпрацювати з окупантами.

Вона брала участь у незаконних мітингах і підтримувала ідеї «руського миру», разом із «бойовиками лнр» організовувала підвіз гуманітарної допомоги.

У 2018 році як «депутат» увійшла до складу «народної ради лнр».

У вересні 2022 року «народні обранці» проголосували за фейковий «закон про референдум». На його підставі було організовано незаконне волевиявлення на тимчасово окупованих територіях Луганщини, за результатами якого «лнр» увійшла до складу рф на правах її суб’єкта.

Нині обвинувачена представляє ворожу політичну партію «єдина росія».

Інші троє фігурантів очолили так звані «ТВК» та «ДВК» в Алчевську, Антрациті та Первомайську.

Вони забезпечували підготовку до «волевиявлення», формували списки «виборців», організовували процес «голосування» і складення відповідних «протоколів».

Остання ‒ стала «членом ТВК» у Новопскові.

Дільниця розташовувалась у районному Центрі культури та дозвілля.

Жінка проводила ідентифікацію осіб, що прийшли на «дільницю» та брала безпосередню участь у підрахунку «голосів».

Наразі всі фігуранти перебувають на території так званої «лнр» та оголошені в розшук.

Спеціальне досудове розслідування здійснювали слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Лисичанської, Сєвєродонецької,

Старобільської окружних прокуратур)