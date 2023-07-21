Брав участь у пропагандистських роликах окупантів — викрито мешканця Вовчанська

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 49-річному чоловіку за фактом поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування та заперечення збройної агресії рф проти України (ч. 2 ст. 436-2 КК України).

За даними слідства, під час захоплення Вовчанська місцевий мешканець, маючи проросійські погляди, активно допомагав окупантам створювати антиукраїнський контент.

Зокрема, підозрюваний став героєм пропагандистського ролика, який знімали представники рф. Свідомо перекручуючи факти, щоб сформувати у потенційних глядачів позитивне ставлення до держави-агресорки, підозрюваний стверджував, що саме ЗСУ обстрілюють мирне населення України і руйнують цивільні об’єкти.

Транслюючи типові кремлівські наративи, чоловік назвав збройну агресію рф проти нашої держави «громадянським конфліктом».

Більше того, підозрюваний закликав українських військових скласти зброю, повернутись додому і «не вірити в те, що росія напала на Україну».

Викриття та документування протиправної діяльності проводилось спільно з Управлінням СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура