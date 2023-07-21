Брав участь у пропагандистських роликах окупантів — викрито мешканця Вовчанська

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За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 49-річному чоловіку за фактом поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування та заперечення збройної агресії рф проти України (ч. 2 ст. 436-2 КК України).

За даними слідства, під час захоплення Вовчанська місцевий мешканець, маючи проросійські погляди, активно допомагав окупантам створювати антиукраїнський контент.

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Зокрема, підозрюваний став героєм пропагандистського ролика, який знімали представники рф. Свідомо перекручуючи факти, щоб сформувати у потенційних глядачів позитивне ставлення до держави-агресорки, підозрюваний стверджував, що саме ЗСУ обстрілюють мирне населення України і руйнують цивільні об’єкти.

Транслюючи типові кремлівські наративи, чоловік назвав збройну агресію рф проти нашої держави «громадянським конфліктом».

Більше того, підозрюваний закликав українських військових скласти зброю, повернутись додому і «не вірити в те, що росія напала на Україну».

Викриття та документування протиправної діяльності проводилось спільно з Управлінням СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура

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