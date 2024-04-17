Мер міста Рені отримав 9 років ув’язнення за хабарництво

Вищий антикорупційний суд засудив до 9 років в’язниці мера міста Рені Одеської області Ігоря Плєхова за отримання хабаря.

Про це повідомляють ВАКС у соцмережах, “Суспільне”.

Засідання суду відбулося 17 квітня. Разом з Плєховим вирок отримав колишній депутат Ренійської міської ради Іван Пойдолов.

За даними слідства, вони хотіли отримати 100 тисяч доларів хабаря за виділення в оренду комунальної землі площею 2,5 га. Їх викрили під час отримання половини суми.

Суд визнав обох винними та призначив меру 9 років позбавлення волі, ексдепутату — 10 років. Також їх позбавили на 3 роки права обіймати посади в органах місцевого самоврядування та в органах державної влади та постановили конфіскувати майно.

Вирок може бути оскаржений упродовж 30 днів з дня його проголошення.

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У січні 2023 року НАБУ та САП затримали “на гарячому” Плєхова та Пойдолова при спробі отримати перший транш хабаря у розмірі 50 тисяч доларів. // УП