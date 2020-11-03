Муж ударил ножом жену возле отделения полиции и сдался правоохранителям

Женщину удалось спасти.

В Ривненской области возле отделения полиции мужчина пырнул жену ножом в живот и сразу сдался правоохранителям.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Преступника задержали, сейчас решаются вопросы о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

«Залетает мужчина с ножом в руках. Я отступил на шаг назад, дверь на себя, и уже рука невольно потянулась к оружию, но в этот момент он бросает нож и говорит, что порезал свою жену», – рассказал полицейский, который в тот день нес дежурство в участке.

Он же и оказывал помощь пострадавшей до приезда «скорой».

Отмечается, что задержанный с потерпевшей больше не живут вместе, он позвал ее поговорить и вспомнил о ревности.

«Он взял кофе, мы попили. Потом обнял меня: «Извини», и взял пырнул меня», – рассказала женщина.

По словам врачей, пострадавшую привезли в больницу в тяжелом состоянии с проникающим ранением органов брюшной полости с повреждением печени и сосудов желудка. // УНИАН