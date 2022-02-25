У ЄС погодили санкції проти Путіна та Лаврова

Європейський союз планує застосувати санкції проти президента Росії Володимира Путіна і міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

Про це в п’ятницю написала низка західних ЗМІ, в тому числі Wall Street Journal, пише УНН.

Повідомляється, що в п’ятницю ЄС офіційно затвердить санкції, які відріжуть 70% російської банківської системи від міжнародних фінансових ринків і накладуть обмеження на кількість грошей, які російська еліта може тримати в ЄС.

Раніше кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк повідомив, що відповідне рішення сьогодні схвалили посли ЄС. За його словами, мова про заморожування активів — але не про заборону віз.