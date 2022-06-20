У Києві чоловік відкрив стрілянину з травматичної зброї

В Святошинському районі Києва через конфлікт між двома компаніями, один з чоловіків відкрив вогонь з травматичної зброї. Його затримали військові Національної гвардії.

Про це повідомляє Нацгвардія у Telegram: «Гвардійці почули постріли неподалік місця несення служби та негайно вирушили на звук стрілянини. На місці події було виявлено громадянина, який тримаючи у руках пристрій для відстрілу гумових куль, здійснив постріл в іншу особу».

Попередньо, біля ресторану у Святошинському районі між двома компаніями виник конфлікт, який закінчився бійкою та стріляниною.

Після втручання нацгвардійців, порушник здався. Його передали слідчим поліції для з’ясування всіх обставин. Чоловіку може загрожувати до 7 років позбавлення волі. // УП