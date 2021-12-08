В Ужгороді троє неповнолітніх пограбували жінку

Подія трапилася 6 грудня, на Православній набережній в Ужгороді.

Близько 11-ї години інспектори отримали виклик про грабіж. За попередньою інформацією, троє неповнолітніх намагалися вирвати у жінки сумку. Згодом із сумки випали особисті речі заявниці та готівка. Ймовірні грабіжники схопили купюри, що випали, і почали тікати у бік мікрорайону Радванка.

ТОРівці миттєво прибули за місцем виклику і встановили зовнішній вигляд неповнолітніх, опитавши жінку.

Патрулюючи ймовірні напрямки втечі, інспектори спільно з поліцейськими роти поліції особливого призначення виявили схожих за орієнтуванням неповнолітніх на вулиці Малоужанській. У ймовірних грабіжників при собі була готівка, але вони не змогли пояснити, звідки вона у них.

Потерпіла одразу впізнала в них тих, хто намагався вирвати її сумку. // Закарпаття онлайн