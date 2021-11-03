«Брошенная» школьница подговорила друзей зверски избить бывшего парня

Молодой человек попал в больницу с тяжелейшей травмой головы

Жуткую месть устроила бросившему ее парню подмосковная школьница. Девочка подговорила одноклассников, и они жестоко избили несчастного парня.

Как стало известно «МК», 16-летний Иван (имя изменено) встречался со своей подругой Марией чуть больше полугода. Молодые люди не один раз были в гостях в семьях друг друга, были знакомы с родителями и в шутку даже называли себя мужем и женой. Девушка сплела себе и возлюбленному кольца из бисера. Однако затем Иван перевелся в другую школу, подростки стали видеться раз в неделю, Мария ревновала. Затем парень и вовсе прекратил встречи.

Школьница же в ответ стала говорить общим знакомым, что ее бывший кавалер — нетрадиционной ориентации и что он обижал ее. Молодые люди начали звонить обидчику и писать с требованием объясниться.

31 октября Мария собрала знакомых ребят, взяла свою подругу и они приехали к парню на разборки. Сначала разговор шел в нормальном русле. Иван успел даже переговорить с родными, успокоил их. Однако затем перестал брать трубку. Родственники по геолокации увидели, что подросток сначала был в поле, затем переместился во дворы.

Затем на звонок встревоженных родителей ответила девушка и сообщила, что Иван лежит весь в крови на детской площадке, с разбитой головой. Практически в бессознательном состоянии парня довезли до больницы.

Как затем установили родственники молодого человека, сначала драка шла один на один. Когда пошла первая кровь, было решено расходиться. Однако неожиданно один из группы оппонентов подбежал к школьнику сзади и ударил его в голову. Подросток упал. И тогда толпа стала избивать его лежащего и прыгать на голову. Затем негодяи убежали. А друг на руках сумел принести Ивана на детскую площадку.

Медики диагностировали у парня серьезнейшие травмы — удары спровоцировали кровоизлияние и смещение головного мозга, стоит вопрос о трепанации.