Нетверезий батько травмував маленького сина, сівши п’яним за кермо мотоцикла

Правопорушнику загрожує до трьох років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами до п’яти років.

Подія сталася у вересні між селами Богунове та Бузинове Березівського району. Поліцейські встановили, що мешканець Іванівської селищної громади, не маючи посвідчення водія та перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, сів за кермо незареєстрованого мотоцикла, ще й посадив на сидіння попереду себе дворічного сина. Під час руху чоловік не втримав хлопчика і його ніжка потрапила у привідний ланцюг мотоцикла.

Унаслідок події дитина опинилася у лікарні, де їй діагностували травматичну ампутацію нігтьової фаланги великого пальця нижньої кінцівки, що, відповідно до висновку судово-медичного експерта, відноситься до категорії середньої тяжкості.

За фактом керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом, на місці події поліцейські відразу склали відносно правопорушника постанову за частиною 2 статті 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення і наклали на нього стягнення у вигляді штрафу в розмірі 3,4 тис. гривень. А за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту в стані сп’яніння, розпочали кримінальне провадження за ст. 286-1 Кримінального кодексу України.

«Після проведення низки довготривалих експертиз слідчі під процесуальним керівництвом Березівської окружної прокуратури повідомили водію про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження, за частиною 1 статті 286-1 Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років. Слідство триває», – розповіла старша слідча відділення поліції № 1 слідчого відділу Березівського районного відділу поліції Оксана Фіткаленко.

Поліцейські вкотре закликають громадян неухильно дотримуватись правил дорожнього руху. Не наражайте на небезпеку себе та оточення. Від неухильного дотримання ПДР залежить не тільки ваше життя, а й життя інших учасників дорожнього руху.

Березівський районний відділ поліції Одещини