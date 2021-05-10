Будні донбаських «д’артаньянів»: через мінні поля за 2200 рапір для фехтування

Попри щоденні інформування про мінування російсько-окупаційними військами території поблизу лінії розмежування, громадяни заради легкої наживи готові ризикувати власним життям та здоров’ям

Двох «фехтувальників», які намагалися пробратися до лінії розмежування через мінні поля, сьогодні на світанку виявили військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил.

Завдяки завчасно здобутій інформації від прикордонників Луганського загону, військовослужбовці ОТУ «Північ» та 80 ОДШБР, на околиці населеного пункту Станиця Луганська, в 500 метрах від КПВВ, виявили двох чоловіків, яких передали прикордонникам відділу «Станиця Луганська».

Як з’ясувалося, громадяни прямували до лінії розмежування для того, аби забрати товар та, в подальшому, за винагороду перемістити його до населеного пункту Станиця Луганська. 2200 рапір для фехтування в обумовленому місці для них залишили жителі тимчасово окупованого Луганська.

Варто зазначити, що рапіри належать до групи товарно-матеріальних цінностей, що заборонені для переміщення через лінію розмежування. Це вже третій випадок припинення правоохоронцями спроб доправити такий товар з тимчасово окупованої території. Один із них, навіть, супроводжувався спробою надання неправомірної вигоди посадовій особі у розмірі 10 000 гривень.

За даним фактом проінформовано представників компетентних правоохоронних органів.

Стосовно чоловіків складено адміністративні протоколи за ч.1 ст.204-3 КУпАП (Порушення порядку переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції). Санкція статті передбачає конфіскацію вилучених товарів.

ДПСУ