Будьте бдительны! Грабители молодеют и наглеют

Голосеевский район столицы.

Наглое ворье на желтом ВАЗ 2106, проезжая вдоль тротуара, остановилось. Из авто резко выбежали двое (лет по 15-16) и направились во двор, куда зашла девушка. Девушка шла с рюкзаком и говорила по телефону.

Я, по долгу работы, обратил внимание и направился сразу за ними.

Как только они заметили меня, обернувшись раз 7, остановились, резко развернулись мне на встречу и пошли обратно.

Я остановился и начал провожать их глазами, как только зашли за угол я побежал за ними, они в тот момент подбежали к машине и уехали…

Будьте бдительны! Эти воры совсем страх потеряли!»

Київ Оперативний