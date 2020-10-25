Будущих налоговиков на выборах уже приобщают к мздоимству

Полиция разоблачила сеть подкупа избирателей в одном из вузов Киевской области — курсантам Университета государственной фискальной службы Украины предлагали повышенное денежное обеспечение — за один голос более полутора тысячи гривен.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Нацполиции в Telegram-канале.

«Полицейские задокументировали неправомерную деятельность руководителя курса Университета государственной фискальной службы Украины. По указанию курсанты должны были прийти на избирательный участок 25 октября по месту жительства, а именно на один из участков города Ирпень и отдать свои голоса за соответствующих кандидатов в депутаты от определенной политической партии», — говорится в сообщении.

По данным полиции, для этого курсанты получили в разы большее денежное обеспечение, чем предусмотрено законодательством. «Стоимость одного голоса стоила более полутора тысяч гривен», — добавили правоохранители.

«Сейчас 26-летнему командиру сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 160 (Подкуп избирателя, участника референдума, члена избирательной комиссии или комиссии по референдуму) УК Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок пять лет.