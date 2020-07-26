Бухгалтера в/ч Повітряних сил ЗСУ судитимуть за привласнення більше 750 000 гривень

За результатами досудового розслідування Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, до суду скеровано обвинувальний акт відносно бухгалтера однієї з військових частин Повітряних сил Збройних сил України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2016-2019 років бухгалтер однієї з військових частин Повітряних сил ЗСУ, зловживаючи своїм службовим становищем, систематично вносила до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, і у такий спосіб привласнила грошові кошти військової частини на загальну суму 767 тисяч гривень.

Злочин кваліфіковано за ч. 5 ст. 191, та ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та службовому підробленні, що спричинило тяжкі наслідки.

У разі доведення вини обвинуваченій загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

ДБР