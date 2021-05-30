Буковинець, який сокирою вбив співмешканку, скоїв суїцид

Протягом тижня правоохоронці розшукували 36-річного чоловіка

Сьогодні, 29 травня, під час проведення пошукових заходів поліцейські спільно з родичами знайшли чоловіка повішеним, повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецької області.

В процесі розслідування обставин нанесення тілесних ушкоджень жительці села Тисовець, співробітники відділення поліції № 5 (смт. Глибока) з’ясували, під час конфлікту співмешканець ударив її сокирою по голові, спричинивши відкриту черепно-мозкову травму.

Протягом тижня правоохоронці розшукували 36-річного чоловіка. Сьогодні його виявили повішеним у лісопосадці на території Тисовця. Видимих ознак насильницької смерті на тілі загиблого не було.

Нагадаємо: ввечері 22 травня в селі Тисовець Чернівецького району в приватному будинку виявили непритомною власницю помешкання з травмою голови. Під час надання медичної допомоги потерпіла померла. Співмешканець жінки, який підозрювався у вчиненні вказаного злочину, втік з місця події. // Погляд