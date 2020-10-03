У Львові судитимуть кілера за вбивство 50-річного чоловіка у 2015 році

13 липня 2020 року оперативники управління стратегічних розслідувань затримали у м. Яремче Івано-Франківської області фігуранта, який тривалий час переховувався від поліцейських.

У вересні 2015 року до одного з будинків у Львові на автомобілі «BMW» під’їхали невідомі особи та розстріляли 50-річного чоловіка. Від отриманих поранень потерпілий загинув на місці. Причетними до смерті львів’янина виявилися учасники місцевої організованої злочинної групи, один із яких був кілером цієї ОЗГ.

Аби уникнути покарання, підозрювані відразу після вчинення злочину виїхали за межі України. Згодом правоохоронні органи України оголосили їх у міжнародний розшук.

Поліцейські встановили, що один із розшукуваних переховується на території Італії. Спільними зусиллями українських та італійських правоохоронців втікача затримали поблизу міста Неаполь. У червні 2019 року обвинувальний акт відносно нього було скеровано до суду.

Оперативники встановили місце переховування другого зловмисника – кілера однієї з ОЗГ. Чоловік під іншим ім’ям мешкав на території м. Яремче.

Йому було повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення передбаченого п.12 ч.2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. У вівторок, 29 вересня, обвинувальний акт скеровано на розгляд Шевченківського районного суду м.Львова.

Національна поліція України