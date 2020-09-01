Буковинця судитимуть за зґвалтування неповнолітніх і грабежі

Поліцейські довели причетність жителя Сторожинеччини до скоєння насильницьких дій стосовно неповнолітніх дівчат з порушеннями інтелектуального розвитку. Чоловіку загрожує позбавлення волі до дванадцяти років.

У лютому цього року до поліції звернулася жителька Герци і повідомила, що невідомий чоловік вступив у статеві зносини з її неповнолітньою донькою без згоди дівчини. При цьому, як вказала заявниця, правопорушник заволодів мобільним телефоном її доньки. Потерпіла описала зовнішній вигляд кривдника та розповіла обставини події. Співробітники сектору ювенальної превенції Управління превентивної діяльності ГУНП в Чернівецькій області за описом неповнолітньої встановили чоловіка, який раніше вже потрапляв у поле зору правоохоронців.

Ним виявився 32-річний житель селища Красноїльськ. Чоловік раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжок та грабежів.

Під час досудового розслідування правоохоронці з’ясували, що підозрюваний причетний до вчинення ще одного аналогічного кримінального правопорушення. Зокрема, у 2016 році він зґвалтував неповнолітню чернівчанку та незаконно заволодів її ювелірними прикрасами.

Поліцейські встановили, що в обох випадках порушник використовував спільну схему: через соціальні мережі знайомився з неповнолітніми дівчатами, що мали порушення інтелектуального розвитку та входив до них у довіру. Чоловік призначав їм побачення, використовував безпорадний стан, вступав у статеві зносини проти їх волі, після чого забирав у потерпілих цінні речі і зникав у невідомому напрямку.

Під процесуальним керівництвом Чернівецької місцевої прокуратури слідчі поліції скерували обвинувальний акт відносно правопорушника для розгляду до суду. Наразі обвинувачений перебуває під вартою у слідчому ізоляторі.

Буковинцю інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 152 (Зґвалтування) та частиною 2 статті 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області