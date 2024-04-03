Буковинець віддав шахраям ₴150 тис., намагаючись купити автомобіль

21-річний житель Острицької громади перерахував недобросовісному продавцю 150 тисяч гривень. Чоловік мав намір придбати автівку, а натомість залишився без транспортного засобу та без грошей. Правоохоронці закликають громадян не довіряти незнайомцям та в жодному разі не перераховувати кошти на невідомі рахунку.

Учора, 1 квітня, до відділення № 4 (м. Герца) Чернівецького райуправління поліції звернувся 21-річний чоловік з повідомленням про шахрайство. Буковинець на сайті оголошень знайшов інформацію про продаж автомобіля. Зв’язавшись із продавцем обговорили умови, які цілком влаштували чоловіка. Для отримання транспортного засобу буковинець повинен був здійснити передоплату у розмірі 150 000 гривень. Потерпілий перерахував вище вказану суму на невідомий рахунок. Проте після переказу, зв’язок із нібито «продавцем» обірвався.

За цим фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження відповідно до статті 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Аби уберегтися від шахрайства поліцейські радять громадянам дотримуватись наступних рекомендацій:

– перед тим, як зробити покупку в інтернеті, перевірте інформацію про продавця, почитайте відгуки інших користувачів;

– уникайте «занадто привабливих» пропозицій. Якщо товар, який вам пропонують, коштує значно нижче ринкової вартості, це може бути шахрайство;

– у разі вартісних покупок особисто спілкуйтеся з продавцем офлайн, огляньте товар та перевірте справжність документів. За потреби – скористайтеся послугами експертів.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області