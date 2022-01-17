В центре Днепра пьяный хулиган с ножом цеплялся к прохожим
Вчера, 16 января около 22:00, в центре Днепра мужчина цеплялся к прохожим и нецензурно высказывался в их адрес.
Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на Департамент общественного порядка и гражданской защиты Днепра.
Инцидент произошел на Европейском бульваре.
Неадекватный мужчина размахивал ножом перед компанией отдыхающих.
Прибывшая на место «Муниципальная варта» задержала горожанина и передала полицейским. 37-летнего мужчину доставили в отделение полиции.Tweet