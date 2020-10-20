Бывшему главе налоговой сообщили о подозрении

Сергей Верланов считает политически мотивированным подозрение прокуратуры.

Бывший председатель Государственной налоговой службы Сергей Верланов уведомлен о подозрении в злоупотреблении властью и служебным положением.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генеральной прокуратуры.

Досудебным расследованием установлено, что бывший председатель ГНС незаконно отменил налоговое уведомление-решение на сумму 2 млрд 246 млн грн.

«Этим документом Офисом крупных налогоплательщиков ГНС Украины было доначислена рентная плата за пользование недрами одному из крупнейших металлургических комбинатов страны. Таким образом, бюджет Украины недополучил указанную сумму неуплаченных налогов», — говорится в сообщении.

Как отреагировал на подозрение Верланов

Сергей Верланов считает политически мотивированным подозрение прокуратуры.

«К сожалению, в Офисе генпрокурора не прислушались к голосу здравого смысла и подписали заведомо необоснованное и политически мотивированное подозрение, которое связано с делом «АрселорМиттал», — написал он на своей странице в Facebook.

«Обвинения в отношении меня абсолютно безосновательны и являются очередным образцом юридического трэша, что я вскоре докажу», — добавил Верланов.

Дело Верланова: что известно

24 апреля Кабинет министров уволил Верланова с должности председателя Государственной налоговой службы. 7 мая Верланов заявил о проведении в его доме обысков сотрудниками Службы безопасности Украины.

Позже в пресс-центре СБУ сообщили, что следователи подозревают бывшее руководство ГНС в организации механизма по незаконному формированию налогового кредита на миллиарды гривен. По версии следствия, к сделке также причастны руководители территориальных управлений ГНС. В рамках начатого уголовного производства правоохранители провели обыски, в том числе у бывшего руководителя Государственной налоговой службы. // УНИАН