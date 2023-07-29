8 років за гратами проведе житель Рівненщини, який побив до смерті знайомого

Прокурори Здолбунівської окружної прокуратури у суді довели вину жителя Рівненського району, якого обвинувачували в нанесенні умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України).

Так, вночі 25 липня 2021 року в селі Півче, колишнього Здолбунівського району, компанія знайомих розпивала алкоголь вдома в одного з них. У ході застілля між обвинуваченим та потерпілим виник конфлікт, під час якого 51-річний гість умисно побив господаря тупим предметом, чим спричинив йому тяжкі тілесні ушкодження.

За декілька днів від отриманих травм чоловік помер у лікарні.

На етапі досудового розслідування та в суді обвинувачений переконував, що до злочину він не причетний, однак на підставі зібраних доказів Здолбунівським районним судом чоловіка визнано винним та призначено покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Вирок ще не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.

За матеріалами Здолбунівської окружної прокуратури