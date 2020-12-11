Бывшему и.о. главы ГФС сообщили о подозрении из-за премии в 1000% оклада

В 2019-2020 годах и.о. главы ГФС был Денис Гутенко.

Бывшему исполняющему обязанности руководителя Государственной фискальной службы сообщено о подозрении в превышении власти и служебных полномочий работником правоохранительного органа (ч. 3 ст. 365 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, бывший и.о. руководителя ГФС издавал приказы в 2019 и 2020 годах об установлении себе надбавок за интенсивность труда без соответствующего согласования с Министром финансов. При этом за первый квартал 2020 года глава ГФС насчитал себе премию в 1000% должностного оклада. В результате госбюджету нанесен ущерб более чем на 300 тыс грн.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, его осуществляет Главное следственное управление Государственного бюро расследований.

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Подозрение экс-руководителю Фискальной службы сообщили заочно, информирует пресс-служба ГБР.

«Поскольку место нахождения подозреваемого в настоящее время не установлено, исполняющему обязанности руководителя Государственной фискальной службы Украины сообщено о подозрении в порядке, предусмотренном Уголовным процессуальным кодексом Украины», — сказано в сообщении.

Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 7 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Отметим, что в 2019-2020 годах и.о. главы ГФС был Денис Гутенко. Это единственный исполняющий обязанности, который после увольнения Романа Насирова в 2018 году руководил Службой и в 2019, и в 2020 годах. // LB.ua