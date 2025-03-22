Cемирічний хлопчик помер на прийомі у стоматолога в столичній приватній клініці
За попередньою інформацією, у дитини зупинилося серце після введення йому наркозу на прийомі у лікаря-стоматолога.
На місці працювала бригада швидкої медичної допомоги, які протягом двох годин намагалися реанімувати хлопчика, на жаль, дитина померла.
Наразі на місці працюють слідчо-оперативні групи Святошинського управління поліції та столичного главку, судово-медичний експерт та працівники ювенальної поліції. Обставини події з’ясовуються, вирішується питання щодо правової кваліфікації події.
Відділ комунікації поліції КиєваTweet