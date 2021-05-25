Чеченцы из списка СНБО хотят обжаловать санкции против себя

Трое попавших под санкции Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) чеченцев просят Окружной административный суд Киева приостановить действие санкций.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.

«Окружным административным судом города Киева зарегистрировано три заявления об обеспечении иска по решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2021 года. В частности, суд просят приостановить действие решения СНБО «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер» от 14 мая 2021 года в части применения санкций в отношении Ясагова Адлана, Идрисова Муслима и Шаипова Магомеда«, — сказано в нем.

Соответствующие заявления поступили в суд до подачи самых исков, как это предусмотрено положениями Кодекса административного судопроизводства.

На данный момент суд решает вопрос о наличии правовых оснований принятия мер обеспечения иска.

Как сообщали Українські Новини, в понедельник, 24 мая, экс-лидер и экс-лидер общественного движения «Правый сектор» Дмитрий Ярош заявил, что Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против чеченцев, которые воевали на Донбассе на стороне Украины.

Бывший депутат и экс-пресс-секретарь «Правого сектора» Борислав Береза сообщил, что в Национальной полиции гарантируют то, что подсанкционных чеченцев не будут выдавать России.

Также сообщалось, что несколько чеченцев из списка СНБО привлекаются к уголовной ответственности в Украине.

Кроме того, СМИ выяснили, кем являются эти чеченцы и чем занимались до и после АТО.