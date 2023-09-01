Через детонацію вибухового пристрою на Житомирщині травмувався 13-річний хлопчик

1 вересня до відділення поліції №1(м. Малин) Коростенського райуправління надійшло повідомлення про доставлення до місцевої лікарні підлітка з травмою руки.

Попередньо встановлено, що юнак разом зі своїми друзями перебував поблизу залізничних колій, де вони знайшли невідомий металевий предмет. Один із підлітків зробив декілька ударів каменем по знахідці, після чого пролунав вибух. Хлопчика ушпиталено до хірургічного відділення міської лікарні.

Триває встановлення всіх обставин події.

Поліцейські закликають громадян, особливо дітей, у разі виявлення підозрілих невідомих предметів інформувати екстрені служби (тел. 101 або 102).

Поліцейські зазначають: дорослим та дітям важливо пам’ятати, що у разі виявлення підозрілих предметів, зброї та боєприпасів ні в якому разі не можна їх рухати, переносити, розбирати, розбивати, нагрівати тощо, адже вони несуть потенційну небезпеку вам та оточуючим. Тим більше не можна приносити такі речі додому.

Позначте місце знахідки гілкою, яскравою тканиною, іншим доступним способом та попередьте інших людей про небезпеку. Про виявлення таких предметів або речовин повідомте у спеціальні служби: рятувальникам або поліцейським. Телефон 102 працює цілодобово!

Відділ комунікації поліції Житомирської області