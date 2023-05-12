Через недбалість посадовця ДП на Черкащині державі завдано збитків на суму понад ₴700 тис.

Прокурорами Черкаської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно службової особи одного з державних підприємств Черкаської області, через недбалість якої державному бюджету завдано збитків. (ч. 2 ст. 367 КК України).

Посадовець обвинувачується в тому, що, здійснюючи технічний нагляд під час будівництва об’єктів на замовлення Черкаської обласної державної адміністрації, не проконтролював якість виконаних робіт, що дало змогу підряднику привласнити кошти державного бюджету на суму понад 700 тис. грн.

У разі доведення вини чоловікові загрожує у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури