У Дніпрі конфлікт в з кафе закінчився вбивством: громадянин Молдови сяде на 10 років за ґрати
Вироком Ленінського районного суду міста Дніпропетровська 35-річного громадянина Молдови визнано винним у вбивстві людини (ч.1 ст.115 КК України).
Встановлено, що у лютому 2017 року в одному з кафе міста Дніпра між обвинуваченим та незнайомим відвідувачем закладу виник конфлікт, в результаті якого підсудний наніс потерпілому смертельний ножовий удар у грудну клітину.
Свою вину чоловік не визнав, проте її повністю доведено стороною обвинувачення, яке підтримувалось Західною окружною прокуратурою міста Дніпра.
Суд призначив йому покарання у вигляді 10 років позбавлення волі
Пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратуриTweet