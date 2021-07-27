У Дніпрі конфлікт в з кафе закінчився вбивством: громадянин Молдови сяде на 10 років за ґрати

Вироком Ленінського районного суду міста Дніпропетровська 35-річного громадянина Молдови визнано винним у вбивстві людини (ч.1 ст.115 КК України).

Встановлено, що у лютому 2017 року в одному з кафе міста Дніпра між обвинуваченим та незнайомим відвідувачем закладу виник конфлікт, в результаті якого підсудний наніс потерпілому смертельний ножовий удар у грудну клітину.

Свою вину чоловік не визнав, проте її повністю доведено стороною обвинувачення, яке підтримувалось Західною окружною прокуратурою міста Дніпра.

Суд призначив йому покарання у вигляді 10 років позбавлення волі

Пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури