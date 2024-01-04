Через нетверезих водіїв минулого року тільки на Львівщині загинули 13 людей

Упродовж 2023 року на автошляхах Львова та області сталася 361 автопригода за участі водіїв у стані сп’яніння. З них 86 – з травмованими, у яких 13 осіб загинули, ще 120 отримали травми різної важкості.

Задля посилення безпеки учасників дорожнього руху поліцейські систематично проводять заходи для виявлення водіїв, які керують транспортними засобами у стані сп’яніння.

Так, минулого року щодо нетверезих водіїв складено 9613 адміністративних протоколів за статтею 130 (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Перш, ніж сідати за кермо в нетверезому стані, подумайте, до яких наслідків це може призвести.

Будьте відповідальними!

Відділ комунікації поліції Львівської області