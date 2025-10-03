Через помилку лікарки помер пацієнт: досудове розслідування завершено

Правоохоронці відділу поліції № 1 Житомирського райуправління № 1 зібрали докази причетності анестезіологині районної лікарні до смерті пацієнта під час операції. Днями фігурантці вручили обвинувальний акт.

Слідством установлено, що в березні 2023 року до медичного закладу звернувся 36-річний чоловік, який потребував хірургічного втручання. Під час проведення операції 26-річна анестезіологиня забезпечувала пацієнту наркоз та контролювала його життєві показники.

Експертним дослідженням встановлено, що медпрацівниця, проігнорувавши результати обстеження пацієнта, допустила введення перевищеної дози анестезіологічного препарату. Після цього стан чоловіка погіршився, однак лікарка не надала йому необхідної медичної допомоги. Пацієнт помер на операційному столі через серцево-судинну недостатність, спричинену дією ліків.

Після проведення всіх необхідних процесуальних дій і отримання висновків незалежних експертиз слідчі відділу поліції № 1 Житомирського райуправління № 1 інкримінували вже екслікарці неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки для хворого (ч. 1 ст. 140 КК України).

29 вересня слідчі поліції завершили досудове розслідування. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Житомирська окружна прокуратура.

Згідно з чинним законодавством таке діяння тягне за собою покарання у вигляді обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на строк до 3 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Житомирське районне управління поліції № 1