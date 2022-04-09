У шахрайстві під виглядом збору коштів для постраждалих військовослужбовців ЗСУ підозрюють мешканку Київщини

За процесуального керівництва Обухівської окружної прокуратури жінці повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману (ч. 1 ст. 190 КК України).

Встановлено, що мешканка Обухова розмістила у соціальній мережі «Facebook» оголошення про збір коштів на протез для жінки-військовослужбовця ЗСУ, яка нібито втратила ногу у боях за місто Маріуполь.

Підозрювана використала в оголошенні фото сторонньої особи, яка знаходиться за межами України і проходить службу у складі Місії ООН. Вказала власні анкетні дані та номер своєї банківської картки. Отримані під виглядом благодійної допомоги кошти вона мала намір витратити на покриття перед банком заборгованості за кредитом.

Викрито шахрайку Обухівською окружною прокуратурою спільно з відділом протидії кіберзлочинам в Київській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України.

Досудове розслідування триває.

Київська обласна прокуратура