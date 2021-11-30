В Киеве двое неизвестных взорвали банкомат
В Киеве двое неизвестных взорвали банкомат и скрылись.
Об этом сообщили в полиции Киева, передает УНН.
Отмечается, что сегодня в полицию Киева поступило сообщение о повреждении банкомата в Дарницком районе. На место немедленно выехали полицейские и другие профильные службы.
По предварительной информации установлено, что двое неизвестных взорвали банкомат, похитили оттуда кассеты с деньгами и скрылись.
“Сейчас усилия правоохранителей направлены на установление лиц злоумышленников и задержание. В столице введена специальная полицейская операция. В результате происшествия никто не пострадал”, — отметили в полиции.
Следователи начали уголовное производство по ч. 5 ст. 185 Уголовного кодекса Украины — кража, совершенная в особо крупных размерах или организованной группой. Санкция статьи предусматривает до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.Tweet