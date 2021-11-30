В Киеве двое неизвестных взорвали банкомат и скрылись.

Об этом сообщили в полиции Киева, передает УНН.

Отмечается, что сегодня в полицию Киева поступило сообщение о повреждении банкомата в Дарницком районе. На место немедленно выехали полицейские и другие профильные службы.

По предварительной информации установлено, что двое неизвестных взорвали банкомат, похитили оттуда кассеты с деньгами и скрылись.

“Сейчас усилия правоохранителей направлены на установление лиц злоумышленников и задержание. В столице введена специальная полицейская операция. В результате происшествия никто не пострадал”, — отметили в полиции.

Следователи начали уголовное производство по ч. 5 ст. 185 Уголовного кодекса Украины — кража, совершенная в особо крупных размерах или организованной группой. Санкция статьи предусматривает до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.