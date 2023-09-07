Волинські оперативники затримали торговця зброєю

Відомо, що зловмисник вже судимий за збут зброї і нині відбуває умовне покарання, однак на шлях виправлення він не став.

Співробітники управління карного розшуку спільно із слідчими та відділом кримінального аналізу викрили 38-річного мешканця Кривого Рогу у незаконному промислі – торгівлі зброєю. Задокументовано декілька фактів реалізації зброї, зокрема, пістолетів. Зброю поліцейські вилучили та скерували на відповідні експертизи.

За місцем проживання та перебування фігуранта правоохоронці провели санкціоновані обшуки, вилучено знаряддя для переробки зброї, комплектуючі, патрони, мобільні телефони та чорнові записи, що свідчать про незаконну діяльність.

За силової підтримки спецпризначенців КОРД учора зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Нині він в ізоляторі тимчасового тримання, вирішується питання про оголошення підозри за статтею 263 (збут вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України.

Сектор комунікації поліції Волинської області