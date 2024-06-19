Правоохоронці столичної підземки затримали 19-річного наркодилера

Правопорушник збував фасовані наркотики шляхом закладок та повідомляв «клієнтам» розміщення товару, відправляючи смс з геолокацією. Наразі йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Днями на станції київського метро «Звіринецька» правоохоронці зупинили пасажира, який поводив себе підозріло. В ході поверхневої перевірки поліцейські виявили у рюкзаку молодика згортки з наркотичними речовинами та викликали слідчо-оперативну групу.

Прибувши на місце події оперативники зафіксували факт правопорушення та опитали підозрюваного. У подальшому правоохоронці встановили, що наркозбувач робив закладки в столичному парку та скидав «клієнтам» смс-повідомлення з геолокацією схованки.

Під час обшуку правоохоронці вилучили у зловмисника 34 згортки з канабісом та 25 згортків з метамфетаміном, а також, виявили 19 пакунків з наркотиками за точками геолокацій. Всі вилучені речовини співробітники поліції направили на експертне дослідження, а порушника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили його до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчими слідчого відділу управління поліції в метрополітені, за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва, повідомлено фігуранту про підозру у скоєнні злочину відповідно ч. 1 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин з метою збуту. Санкція даної статті передбачає від чотирьох до восьми років позбавлення волі. Зловмиснику обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Києва