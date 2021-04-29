Шахрайство на 77 млн грн – судитимуть учасників організованої групи

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора закінчено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох учасників організованої групи за фактом шахрайства (ч. 4 ст. 190 КК України).

Розслідуванням встановлено, що організована група упродовж 2011-2019 років на території м. Запоріжжя, зловживаючи довірою громадян, під приводом інвестування коштів в господарську діяльність та здійснення валютно-обмінних операцій суб’єктами корпорації, заволоділа грошовими коштами потерпілих на загальну суму понад 77 млн грн.

Потерпілими визнано 32 особи та пред’явлено цивільні позови про відшкодування завданої майнової шкоди.

З метою забезпечення відшкодування шкоди у кримінальному провадженні накладено арешт на 74 об’єкти нерухомості та 4 транспортні засоби, що належать підозрюваним та пов’язаними з ними третім особам. Це майно передано в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося Головним слідчим управлінням Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генерального прокурора