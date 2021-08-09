На Черкащині невідомий зґвалтував та пограбував двох жінок

Зараз правоохоронці проводять комплекс слідчих і розшукових дій та встановлюють особу нападника. Слідчі розслідують кримінальне провадження.

У селі Хацьки 4 серпня, орієнтовно першої години ночі, до будинку пенсіонерки проник невідомий чоловік. На той час 61-річна жінка була вдома з подругою, 72-річною жителькою Черкас, яка приїхала погостювати.

Зловмисник скоїв напад на обох пенсіонерок, наніс тілесні ушкодження та зґвалтував. Після чого заволодів грошима, технікою та іншими речами потерпілих і зник у невідомому напрямку.

На місці події правоохоронці вилучили речові докази. Зараз проводиться комплекс слідчих і розшукових дій, спрямованих на встановлення всіх обставин події та особи, причетної до скоєння кримінального правопорушення. Окрім того, слідчими призначено ряд експертиз.

За даним фактом слідчими Черкаського районного управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 (Розбій) та ч. 1 ст. 152 (Зґвалтування) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.

Поліція Черкаської області