У Дарницькому районі Києва затримали грабіжника

На зупинці громадського транспорту чоловік вихопив мобільний телефон з рук пасажира, який саме сідав у трамвай, та почав втікати. Однак його дії помітили оперативники, тож за лічені хвилини зупинили зловмисника. Відтепер чоловік загрожує до десяти років позбавлення волі.

Співробітники оперативно-пошукового відділу карного розшуку поліції Києва під час відпрацювання території Дарницького району столиці побачили чоловіка, який наздоганяв іншого громадянина та кричав йому повернути телефон. Поліцейські одразу відреагували та зупинили втікача для встановлення всіх обставин події.

При спілкуванні із потерпілим правоохоронці з’ясували, що під час того, як він сідав у трамвай на одній із зупинок невідомий вихопив у нього з рук мобільний телефон та почав втікати. При поверхневому огляді у зловмисника поліцейські виявили викрадений ґаджет. Фігуранта затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. За процесуального погодження з окружною прокуратурою вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у скоєнні даного злочину. Санкція статті передбачає від семи до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва