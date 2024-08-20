У замовленні $15 тис. вбивства коханця дружини підозрюється мешканець Дніпропетровщини

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури повідомлено про підозру підприємцю з Криворізького району за фактом закінченого замаху на вбивство, вчиненого на замовлення (ч. 2 ст. 15, п. 11 ч. 2 ст. 115 КК України).

За даними слідства, у червні 2024 року підозрюваний на ґрунті довготривалих неприязних стосунків через ревнощі до своєї дружини замовив вбивство знайомого.

На роль «кілера» він підшукав місцевого мешканця та пообіцяв за позбавлення життя людини 15 тисяч доларів США винагороди.

Замовник надав виконавцю фотографію «жертви» та вказав, що спосіб вчинення вбивства його не цікавить, йому важливий лише результат.

Проте «кілер» звернувся до правоохоронців, відтак всі подальші дії відбувались під їхнім контролем.

У ході спецоперації правоохоронці інсценували вбивство потерпілого, зробили фото, які посередник продемонстрував замовнику як доказ.

Організатора затримано у порядку ст. 208 КПК України під час передачі частини обумовленої винагороди.

Наразі чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ГУНП в Дніпропетровській області за оперативного супроводу Управління карного розшуку ГУНП області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Дніпропетровської обласної прокуратури