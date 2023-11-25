У Кривому Розі поліцейськ працюютьі на місці виявлення рештків тіла людини
Тіло виявили поліцейські спільно з працівниками ДСНС під час пошукової спецоперації з розшуку 17-річної дівчини.
Під час обстеження кар’єру за допомогою дрона правоохоронці виявили рештки мертвої людини на березі штучної водойми затопленого кар’єру у Покровському районі.
Зараз на місці працює слідчо-оперативна група, експерти-криміналісти, криміналістична лабораторія та працівники ДСНС. Під час попереднього огляду тіла, особу та стать людини встановити не виявляється можливим.
Тіло направлено на проведення судово-медичної експертизи для встановлення особи та причини смерті. Триває огляд місця події.
Відділ комунікації поліції Дніпропетровської областіTweet