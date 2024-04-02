СБУ повідомила про підозру гендиректору російського заводу, який виробляє крилаті ракети для ударів по Україні

Служба безпеки зібрала доказову базу на Сергія Богатікова – генерального директора російського проєктно-конструкторського бюро «Радуга».

Це підприємство спеціалізується на серійному виробництві далекобійного ракетного озброєння для російських військ.

Насамперед мова йде про крилаті ракети типу Х-101, які рашисти використовують для здійснення повітряних ударів по цивільній інфраструктурі України.

Саме такою ракетою окупанти поцілили у багатоквартирний будинок в Умані 28 квітня 2023 року.

Тоді унаслідок повітряної атаки рф загинуло 23 місцевих жителя, серед них – 6 дітей. Під час вогневого ураження було повністю зруйновано під’їзд з 27 квартир.

За безперебійні поставки ракетного озброєння окупаційним угрупованням росії підприємство, очолюване Богатіковим, отримало кремлівську відзнаку «вдячність президента рф».

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Сергію Богатікову про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Наразі тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Служба безпеки України