Через ревнощі жителька Ізмаїльського району ледь не позбавила життя співмешканця

Під час сварки жінка вдарила чоловіка ножем у живіт. Потерпілого непритомним госпіталізували до лікарні з ушкодженнями внутрішніх органів. За скоєне правопорушниці загрожує позбавлення волі.

Подія мала місце на території приватного домоволодіння в одному із сіл Саф’янівської громади. Слідчі встановили, що під час хмільного застілля між цивільним подружжям, яке прожило разом понад 10 років, виникла побутова сварка. Жінка запідозрила чоловіка у зраді, схопила ніж і вдарила його у живіт.

Поліцію та швидку допомогу потерпілому викликав односелець, який знаходився у них у гостях. Чоловіка без свідомості госпіталізували до лікарні з проникаючим колото-різаним пораненням з ушкодженнями внутрішніх органів.

Своєї провини правопорушниця не заперечувала, але пояснила, що у скоєному винна оковита.

З місця події поліцейські вилучили ніж та інші докази протиправної діяльності та призначили низку експертиз.

«Слідчі територіального підрозділу поліції зібрали достатньо доказів і під процесуальним керівництвом Ізмаїльської окружної прокуратури повідомили фігурантці про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, небезпечному для життя в момент заподіяння. Цей злочин кваліфікується за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України та карається позбавленням волі від п’яти до восьми років. Підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Слідство триває», – зазначив начальник Ізмаїльського районного відділу поліції Віктор Герасименко.

Ізмаїльський районний відділ поліції