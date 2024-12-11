Через загибель юнака на канатній дорозі через Дніпро в Києві повідомлено про підозри п’ятьом особам

За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури м. Києва повідомлено про підозру чотирьом особам у порушенні правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, яке спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 272 КК України). Йдеться про проєктанта атракціону, директора підприємства, що виграло конкурс на облаштування канатної переправи, експерта приватної експертної установи, який проводив огляд атракціону, та підприємця, який управляв канатною дорогою з 2024 року.

Також повідомлено про підозру колишньому інженеру з технічного нагляду КП «Плесо» у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, 20 жовтня 2020 року один із Департаментів Київської міськради оголосив конкурс із залучення інвестора до реалізації проєкту «Облаштування атракціону канатна переправа через річку Дніпро від арки Дружби народів до Труханового острова».

Переможцем конкурсу стало приватне товариство, з яким уклали договір на облаштування канатної переправи. У 2024 році переможець конкурсу передав атракціон в управління фізичній особі-підприємцю.

21 липня 2024 року під час перебування на атракціоні хлопця сталевий канат канатної дороги обірвався, внаслідок чого хлопець упав у Дніпро та загинув.

За результатом проведених експертиз встановлено, що проєктантом атракціону допущено низку прорахунків, зокрема використовувався канат, який за своїм функціональним призначенням не може використовуватись для атракціонів. Ця помилка зрештою і призвела до обриву каната. Водночас директор товариства затвердив цей технічний проєкт.

Перед передачею атракціону в управління ФОПу для отримання дозволу на виконання робіт з підвищеною небезпекою було проведено експертизу канатної переправи. Експерт приватної експертної установи не звернув увагу на невідповідність встановленого канату цільовому призначенню.

У свою чергу підприємець, що експлуатував атракціон, згідно з інструкцією повинен був здійснювати його щоденний огляд перед початком роботи та реагувати на неналежний стан каната.

Колишній інженер з технічного нагляду КП «Плесо», який відповідає за безпечну експлуатацію об’єктів комунального підприємства, також згідно з посадовими обов’язками повинен був здійснювати належний контроль за станом атракціону.

Досудове розслідування триває, встановлюються інші особи, чиї дії чи бездіяльність призвели до трагічної загибелі відвідувача канатної переправи.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Печерського управління поліції за оперативного супроводу УСР м. Києва ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора