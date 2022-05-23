Задушив та сховав тіло у кущах – за вбивство молодої жінки судитимуть жителя Красилівської ОТГ
Хмельницькою обласною прокуратурою до суду скеровано обвинувальний акт стосовно 35-річного чоловіка за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України).
Подія сталась у лютому цього року в с. Кульчинки Красилівської ОТГ.
За даними слідства, нетверезий чоловік вступив у суперечку з 21-річною дівчиною.
В ході сварки він повалив молоду жінку на землю, побив та в подальшому задушив.
Переконавшись, що потерпіла не дихає, негідник відтягнув її в кущі, де і залишив.
Обвинуваченому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось слідчим управлінням ГУНП у Хмельницькій області.
Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Хмельницької обласної прокуратуриTweet