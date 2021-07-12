Мешканця Вінницької області затримали за підозрою у розбещенні малолітніх дітей

Зловмисника поліцейські затримали 11 липня за місцем його проживання та помістили до ізолятора тимчасового тримання. 59-річному підозрюваному загрожує до 8 років позбавлення волі.

До поліції надійшло повідомлення від 45-річної мешканки Тульчинського району про розбещення її малолітнього сина місцевим жителем.

Для з’ясування усіх обставин злочину на місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції.

Поліцейські провели першочергові слідчі дії та затримали підозрюваного. З його будинку вилучено мобільні телефони, флеш накопичувачі, дитячий одяг та інші речові докази.

За попередньо інформацією слідства, зловмисник запросив до свого будинку двох хлопчиків віком 11 та 12 років та вчинив відносно них розпусні дії сексуального характеру. Старший з них зняв дії підозрюваного на телефон та розповів про те, що сталося, матері.

Зловмисник затриманий у процесуальному порядку та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Йому оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років.

До суду скеровано матеріали щодо обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Вінницької області