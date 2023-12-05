На Хмельниччині до 15 років ув’язнення засудили двох зловмисників, які вчинили розбійний напад і вбили чоловіка

Нагадаємо, події мали місце у Волочиському районі в жовтні 2020 році. Упродовж кількох годин після повідомлення про злочин працівники поліції затримали кримінальний дует поблизу залізничного вокзалу у м. Волочиськ. Зловмисники збирались покинути межі області.

Вранці 13 жовтня на лінію «102» надійшло повідомлення про те, що в приватному будинку по вулиці Грушевського у селі Гарнишівка виявили тіло господаря з численними тілесними ушкодженнями.

На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група місцевого відділку поліції, експерти та фахівці Головного управління Нацполіції в Хмельницькій області.

Опитавши жителів села та провівши ряд оперативно-розшукових заходів, працівники поліції вже за кілька годин затримали зловмисників поблизу Волочиського залізничного вокзалу. Вони вже збирались покинути межі області.

Підозрюваними виявились двоє чоловіків — 30-річний місцевий житель, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічний злочин, а також 37-річний уродженець Криму без постійного місця проживання. До речі, останній також неодноразово був засуджений за майнові злочини і тільки у лютому 2020-го вийшов із місць позбавлення волі.

Як з’ясували правоохоронці, затримані тимчасово проживали на тій же вулиці, що і потерпілий. Увечері 12 жовтня вони вживали спиртне, а потім вирішили навідатись до 64-річного сусіда. Зловмисники знали, що він нещодавно отримав гроші за оренду землі.

Спочатку вони повечеряли разом з господарем, а потім почали вимагати гроші. Коли той відмовив, зловмисники накинулись на потерпілого і сильно побили, а потім накрили ковдрою і залишили помирати. Забрали з будинку кілька сотень гривень, які знайшли, продукти харчування, вудки і навіть взуття, після чого поспішно покинули місце події. Виявила тіло потерпілого вранці наступного дня його дружина, котра якраз повернулась від дочки.

Під час затримання у зловмисників вилучили більшість викрадених речей. Увесь період розслідування вони перебували під вартою.

Нещодавно суд завершив розгляд матеріалів кримінального провадження і визнав чоловіків винними у вчиненні умисного вбивства (п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України) та розбійного нападу (ч. 4 ст. 187 ККУ) та призначив їм покарання у вигляді 15 років ув’язнення кожному з конфіскацією усього майна, окрім житла.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області