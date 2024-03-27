Вчинив розбійний напад та намагався зґвалтувати: криворізькі поліцейські затримали нападника на місці злочину
Патрульні поліцейські проїжджали неподалік та почули крики потерпілої про допомогу. Вони затримали чоловіка та завадили йому довести злочин до кінця.
Злочин стався ввечері 25 березня біля річки у Тернівському районі міста Кривий Ріг. Жінка гуляла з собакою, коли до неї підійшов невідомий чоловік та завдав декілька ударів кулаком в обличчя, після чого заволодів золотим ланцюжком. Потім намагався зґвалтувати, але йому завадили поліцейські. Зловмисником виявився раніше судимий за аналогічні злочини 42-річний місцевий мешканець.
На місці також працював кінолог зі службовою собакою. Німецька вівчарка Багіра за запахом знайшла у лісосмузі золотий ланцюжок, який нападник викинув при появі поліцейських.
Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
26 березня слідчі відділення поліції № 5 Криворізького районного управління поліції за погодженням з Криворізькою північною окружною прокуратурою йому повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 152 (зґвалтування) та ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.
Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області
за матеріалами Криворізького райуправління поліції